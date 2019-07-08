الخطوط الجوية البريطانية تتكبد غرامة ب 183 مليون جنيه بسبب اختراق بيانات عملائها

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها تواجه غرامة بقيمة 183 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة بعد اختراق أنظمتها الأمنية خلال العام الماضي.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية، أليكس كروز، إن شركة الطيران "شعرت بخيبة أمل" كبيرة نتيجة النتائج الأولية الصادرة.

وأعلن كروز "أن الشركة استجابت بسرعة بعد وقوع هذا الحادث وسرقة بيانات الزبائن، إلا أنها لم تجد أي دليل على وجود أي نشاط احتيالي"، وقال "نعتذر لعملائنا عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الحدث".

من جانبه قال ويلي والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (IAG)، إن الشركة سوف تستأنف القرار الصادر.

وتعادل قيمة الغرامة البالغة 183.39 مليون جنيه إسترليني نحو 1.5٪ من قيمة مبيعات شركة الخطوط الجوية البريطانية في جميع أنحاء العالم خلال العام 2017. وبحسب هيئة تنظيم البيانات، فإن هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق.

وتمت عملية سرقة المعلومات الشخصية والمالية للعملاء، والذين يستخدمون موقع الشركة الإلكتروني "ba.com" وتطبيقات الهاتف المحمول لحجوزات الطيران بين 21 أغسطس/آب 2018 و 5 سبتمبر/أيلول 2018.

ضمن المعلومات التي تم اختراقها، الأسماء والعناوين إضافة إلى جوازات سفرهم وتفاصيل رحلاتهم.

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