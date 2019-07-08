السعودية تقول إنها إحبطت محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

قال متحدث عسكري الاثنين إن سلاح البحرية بقوات التحالف التي تقودها السعودية باليمن أحبط محاولة مهاجمة سفينة تجارية بجنوب البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ولم تحدد تغريدة لقناة الإخبارية السعودية نقلا عن العميد ركن تركي المالكي اسم السفينة أو تقدم تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع بلو فيش blue fish . وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، محذرا من استمرار ميليشيات الحوثي من تهديد الملاحة والتجارة الدولية واصفا هذا الإعتداتء بالعمل الإرهابي.

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نفي حوثي

نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي باليمن عن متحدث عسكري باسم الجماعة قوله اليوم الاثنين إن الحركة لم تستهدف سفنا تجارية بالبحر الأحمر.

ونقلت القناة عن المتحدث قوله "هذا محض افتراء لا أساس له من الصحة".

هذا وسبق وأن استهدف الحوثيون عددا من المنشآت والمطارات السعودية في الفترة الآخيرة، وتمكنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية من إحباط عدد من هذه الهجمات.