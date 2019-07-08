زلزال بقوة 5.6 درجة قرب مدينة الأهواز بإيران

قال رئيس منظمة الإغاثة الإيرانية مرتضى سليم للتلفزيون الحكومي إن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على سلم ريختر ضرب جنوب غرب إيران يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ما لا يقل عن 45 آخرين.

ويقع مركز الزلزال في مدينة مسجد سليمان ، على بعد 17 كم من محافظة خوزستان ، على الحدود مع العراق ، وفقًا لمركز الزلازل الوطني الإيراني.

تم تسجيل ما لا يقل عن سبعة توابع ، بلغت أقواها 4.7 درجة ، وفقًا للمركز.

وفي البلدات والقرى المجاورة المتأثرة بالزلزال، لم يتم تسجيل سوى شقوق بسيطة في المباني، بينما تم حظر الوصول إلى بعض المناطق.

تقع إيران على حدود العديد من الصفائح التكتونية، وهي منطقة نشاط زلزالي قوي.

في نوفمبر 2017 ، تسبب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة بمقاطعة كرمنشاه الغربية في مقتل 620 شخصًا.

في عام 2003 ، تسبب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة بمقاطعة كرمان جنوب شرق إيران في تدمير مدينة بام القديمة - القلعة الصاخبة الشهيرة - وقتل ما لا يقل عن 31 ألف شخص .

أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر عام 1990 عن مقتل 40 ألف شخص في شمال إيران وجرح 300 ألف آخرين ونصف مليون شخص بلا مأوى.

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