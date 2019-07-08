سان جيرمان يعلن إجراءً ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انه سيتخذ إجراء ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات يوم الاثنين.

وذكرت تقارير أن برشلونة ترغب في استعادة خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بعدما قال "جوسيب بارتوميو" رئيس النادي قبل ثلاثة أيام أن نيمار يرغب في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو‭‭ ‬‬(249 مليون دولار) في 2017.

وقال النادي الفرنسي في بيانٍ على موقعه "الاثنين 8 تموز كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد.

لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما ولم يحصل على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات".

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