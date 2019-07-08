منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي حتى نحقق نتيجة

التصعيد الكلامي على أشدّه بين طهران والغرب. تهديد يقابله تهديد ولا انفراجة في الأفق.

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مجلس الأمن القومي ناقش تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 20% لكن لم يتخذ قرارا بذلك وأضاف بأن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى تحقق نتيجة.

وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن الجمهورية الإسلامية ستتخذ خطوات أخرى لتقليص التزامها بالاتفاق النووي إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة عليه وعودها وأضاف بأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق. وشدد المتحدث على أن إيران ستناقش فقط القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي الحالي ولن تشارك في أية مفاوضات بشأن اتفاق جديد.

الخارجية الإيرانية: احتجاز الناقلة "قرصنة" في عرض البحر والسفينة لم تكن وجهتها سوريا

وبخصوص ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق من قبل البحرية البريطانية، وصف المتحدث باسم الخارجية في طهران ما قامت به لندن ب "قرصنة" لن نقبل بها وقال إن بلاده تتخذ خطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية بهذا الشأن وأكد أن تكون الناقلة الإيرانية لم تكن في طريقها إلى سوريا وليس هناك أي ميناء سوري مهيّأ لاستقبالها الناقلة.

وزير الدفاع الإيراني: "إيران ستدافع عن حدودها"

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم الاثنين إن إقدام طهران على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة مفادها أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حدودها وأضاف أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يشبهه عملية سطو بحرية وإيران لن تقبلها مطلقا.

وكان مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزوا الناقلة يوم الخميس وقالت لندن إن إيران كانت تحاول نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.

من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة الشهر الماضي بعث برسالة بأن الجمهورية الإسلامية ستدافع

عن حدودها. كانت واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.

قائد الجيش الإيراني: إيران لا تسعى للحرب

ورغم نبرة التهديد والوعيد التي اتخذها، نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي

قوله اليوم الاثنين إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة إن إيران لا تسعى للحرب مع أية دولة.