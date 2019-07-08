شاهد: كارثة أو كادت.. باخرة سياحية تنجو من حادثة اصطدام محقّق في مياه البندقية

كارثة أو كادت في مياه البندقية.

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه يوم أمس الأحد 7 يوليو/تموز، سفينة سياحية كبرى كانت تتجه نحو قارب كان متوقفا في مياه بحيرة البندقية الإيطالية، وكانت على وشك أن تصطدم به، قبل أن تغير مسارها في ظل ظروف جوية عاصفة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع فقط من اصطدام سفينة سياحية تبلغ حمولتها 65.500 طن بقارب سياحي صغير بينما كانت ترسو في البندقية، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى كانوا على متن القارب السياحي بجروح طفيفة.

وكان الحادث ما قبل الأخير والذي وقع بتاريخ 2 يونيو/حزيران الماضي، قد أثار اعتراضات النشطاء المدافعين عن البيئة في البلاد وسط نداءات تدعو لفرض حظر فوري وكامل على السفن السياحية التي تدخل بحيرة البندقية.

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