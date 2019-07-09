الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا أسود كان يرقد في مستشفى بتهمة سرقة معداة طبية موصولة به

"هذه حقا واحدة من أكثر المدن عنصرية في أمريكا" بهذه الكلمات وصف رجل أسود مدينة إلينوي الأمريكية بعدما قامت الشرطة بالقبض عليه وهو نزيل في مستشفى حين خرج ليتمشي مرفوقا بمعدات طبية متصلة بجسمه وذلك بتهمة محاولة سرقتها.

وقامت الشرطة بالقبض على شاكيل ديوكس الذي قال إنه يعالج من الالتهاب الرئوي والربو في مستشفى إلينوي مع اثنين آخرين بعد السير في الخارج وهو يرتدي ثوب المستشفى ومعدات كانت متصلة بذراعه.

وكتب شاكيل ديوكس في منشور على الفيسبوك قال فيه إنه نقل إلى مستشفى فريبورت لعلاج الالتهاب الرئوي أثناء إجازته في بداية يونيو الماضي، مضيفا أن الأطباء أخبروه بأنه يمكن التجول لفترة قصيرة، ولذلك خرج.

ولكن تم توقيف ديوكس من قبل حراس أمن المستشفى، "الذين زعموا أنني كنت أحاول مغادرة المستشفى لبيع المعدات المرتبطة بذراعي على موقع آي باي".

وقام الحراس فيما بعد بالاتصال بإدارة شرطة فريبورت التي قامت باعتقال دوكس واثنين من مرافقيه.

وقال ديوكس إن الشرطة أخبرته أنه قُبض عليه بتهمة سرقة "معدات التي كانت متصلة بذراعي".

وقال عندما أخبرت الشرطي إنني أعالج في المستشفى القريب، قال "لا يهمني سبب وجودك هنا، ستذهب إلى السجن".

وحسب منشور ديوكس فإن معدات العلاج والمصل تمت إزالتها من قبل غير مختصين إضافة إلى نزع جهاز استنشاق الخاص به.

مضيفا إنه بينما كان يتم نقله إلى السجن، انتابته نوبة ربو حادة، لكن الضباط لم يقدموا له جهاز الاستنشاق لمدة أربع دقائق تقريبا.

فيما قالت إدارة شرطة فريبورت في بيان إن المعدات الطبية التي كانت متصلة بذراع دوكس تم فصلها من قبل أحد العاملين في المستشفى بناءً على طلب المريض.

وذكرت في بيان لها أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في 9 يونيو لأن أحد موظفي المستشفى اتصل بهم للإبلاغ عن دوكس واثنين آخرين، وتم إلقاء القبض على الثلاثة لقيامهم بسلوك غير منضبط، ووجهت إليهم تهم بمقاومة وعرقلة مهام قوات الأمن.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح الرجال الثلاثة الذين ينحدرون من منطقة شيكاغو بعد توجيه تهم إليهم.

وطلبت "من الجمهور التحفظ على اصدار احكام قبل إجراء مراجعة كاملة للحادث".

وأضاف البيان أن الشرطة طلبت إجراء تحقيق مستقل في الحادث بعد تلقيها شكوى رسمية من المريض "يزعم فيها سلوكا غير عادل من قبل الشرطة".

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