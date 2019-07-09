شاهد: مدينة إسرائيلية تختار إسم دونالد ترامب لإحدى ميادينها

أطلقت بلدة بيتاح تيكفا الواقعة شرق تل أبيب في إسرائيل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ميدان ساحة النافورة المركزية وسط المدينة، في مبادرة تسعى من خلالها السلطات الإسرائيلية إلى تقديم الشكر للرئيس الأميركي على الدعم الذي يبذله من أجل دولة إسرائيل.

وقاد رئيس بلدية بيتاح تيكفا، رامي غرينبرغ، هذه المبادرة التي تمّ الإعلان عنها عشية عيد الاستقلال الأمريكي، وفي هذا الشأن أشار غرينبرغ إلى أنّ مدينته أرادت أن تُظهر امتنانها لترامب لاعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال غرينبرغ: "لم يكن هناك رئيس أفضل من ترامب، لا في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم، لدعم إسرائيل في حربها ضد المنظمات المتطرفة الموجودة هنا في الشرق الأوسط".

أ ب

أ ب

يذكر أن إسرائيل قررت إطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مستوطنة بمرتفعات الجولان، عقب إعلان ترامب أنّ هضبة الجولان إسرائيلية، وهو الإعلان الذي أثار غضب الشعوب العربية، كما أثار قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس استياء الفلسطينيين.

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