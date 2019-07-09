نتنياهو لإيران: طائرتنا قادرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط

حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إيران يوم الثلاثاء من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية مشيرا إلى تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية "إيران كانت تهدد في الفترة الأخيرة بتدمير إسرائيل...عليها ان تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن برلماني إيراني بارز قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة.

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