شاهد: أكثر من 700 امرأة تشارك بعيد الصواني في مدينة تومار البرتغالية

شاركت أكثر من 700 امرأة تحمل صوانٍ مزينة بالورود الثقيلة في مهرجان الصواني التقليدي بمدينة تومار في البرتغال يوم الأحد.

يحدث العرض فقط كل أربع سنوات ويجذب مئات الآلاف من الزوار، كونه تقليدا دينيا يعود الى القرن السادس عشر.

وقد وصل عدد الصواني المزينة الى 748 صينية كتكريم للروح القدس في المسيحية، تُحمل من خلال أعمدة عامودية الشكل على رؤوس النساء أثناء العرض وهي مليئة بالخبز والزهور، وتزن حوالي 16 كيلوغرام (حوالي 35.2 رطل).

كما يرافق كل امرأة رجل يقف بجانبها يتدخل للمساعدة وقت الضرورة.