كرة القدم: فوزٌ كالرجال وأجورٌ كالنساء ؟ هتافاتٌ تطالب بالمساواة في الأجور.. شاهد

فوز كالرجال وأجور كالنساء .. تلك قسمةٌ غير عادلة أو هكذا رآها البعض.

في مقطع فيديو مصور تم التقاطه يوم الأحد 7 يوليو/تموز عقب انتهاء المبارة النهائية لكأس العالم للسيدات للعام 2019 وفوز المنتخب الأمريكي على نظيره الهولندي بنتيجة 2-0، علت صرخات الجماهير للمطالبة بمساواة في الأجور بين اللاعبات واللاعبين في منتخبات الرجال.

وقالت اللاعبة الأمريكية ميغان رابويني ولاعبات أخريات "سمعنا نداءات الجماهير المطالبة بالمساواة بالأجور".

وأعربت رابويني عن أملها في أن تحصل اللاعبات على أجور متساوية مع الرجال للفوز بهذا اللقب في السنوات المقبلة. وقالت أيضا هي وزملاتها في الفريق إنهم يأملون رؤية استثمارات إضافية في هذه الرياضة لدى النساء.

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