كوريا الشمالية وبرنامجها النووي بين التجميد والتفكيك.. ماذا يريد ترامب؟

قبيل البدء بمحادثات جديدة من المفترض أن يتم عقدها خلال هذا الشهر مع بيونغ يانغ، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تأمل أن تجمد كوريا الشمالية برنامجها النووي كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن المحادثات ستعقد على الأرجح "في وقت ما في يوليو/تموز، ربما في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في إفادة صحفية دورية، أن "التجميد"(في إشارة إلى برنامج كوريا الشمالية النووي) مثلما تعلمون لن يكون حلا للعملية ولن يكون مطلقا نهاية لها".

وأضافت أورتاغوس "هذا سيكون شيئا نود أن نراه كبداية، لكني لا أعتقد بأن الإدارة وصفت على الإطلاق التجميد بأنه الهدف النهائي، هذا سيكون في بداية العملية".

وقالت أورتاغوس، إن هدف واشنطن لا يزال القضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية. مشيرة إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، سيلتقي بنظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة لأوروبا هذا الأسبوع لبحث سبل تحقيق ذلك الهدف.

ورفضت إدارة ترامب تقريرا أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن ثمة فكرة تتشكل في أذهان المسؤولين الأمريكيين للسعي للتفاوض على تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي وليس تفكيكه بالكامل، ومن ثم فإنهم يقبلونها ضمنيا كدولة نووية.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا في نهاية يونيو/ حزيران في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف الحوار على مستوى مجموعات العمل والذي توقف منذ فشل قمتهما في فيتنام في فبراير /شباط.

وأظهر اللقاء الذي جمع الرئيسين في المنطقة المنزوعة السلاح، والذي جاء بعد تغريدة كتبها ترامب على تويتر خلال حضوره قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وقال كيم إنها فاجأته، تقاربا بين الرجلين لكن محللين سياسيين قالوا إنهما ليسا قريبين على ما يبدو من تضييق الفجوة بين المطالب واشنطن بنزع السلاح النووي ومطالب بيونغيانغ برفع العقوبات.

بل إن الجانبين لم يتفقا بعد على تعريف مشترك لنزع السلاح النووي الذي تقول كوريا الشمالية إنه يشمل المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان وكوريا الجنوبية. وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية من جانب واحد.

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