وزارة الخارجية: استقالة سفير بريطانيا لدى واشنطن بعد تسريبات متعلقة بترامب

جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، الأربعاء، أن السفير البريطاني لدى واشنطن، تقدم باستقالته بعد تسريب مذكرات سرية رسمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقال كيم داروش في البيان إن الأوضاع الحالية دفعت به إلى تقديم الاستقالة وجاء في نص البيان: "أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبلي منذ تسريب الوثائق الرسمية من هذه السفارة... الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أمارس مهامي".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هاجم كيم داروش ووصفه بـ"المخبول" مضيفاً أن إدارته "لا ترغب فيه"، وذلك بعد نشر مذكرات سرية للسفير، جاء فيها إن الإدارة الأميركية والبيت الأبيض بـ"غير المؤهلة" و"غير الكفوءة".

واندلعت مواجهة كلامية إثر ذلك بين ترامب والجانب البريطاني وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، دعمها للسفير. وكررت ماي دعمها لداروش وقالت خلال كلمة أمام مجلس العموم إنه "أمضى حياته في خدمة بريطانيا".

وفي جهة المعارضة قال جيرمي كوربن رئيس الحزب العمالي إن "الطريقة التي تمّ التعامل عبرها مع داروش لم تكن عادلة وكانت خاطئة"، مؤكداً أنه "قدّم خدمات جيدة لبريطانيا".

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