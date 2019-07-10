شاهد: فيضانات جارفة في إسبانيا نتيجة الأمطار الغزيرة تخلف قتيلا على الأقل

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في وقت متأخر من يوم الإثنين في فيضانات مفاجئة وانقطاع التيار الكهربائي في بعض قرى شمال إسبانيا. وتصدع طريق رئيسي في قرية بويو بسبب السيول الجارفة التي سببها فيضان نهر في المنطقة. وفي قرية موريونس الواقعة على بعد مسافة تستغرق حوالي أربعين دقيقة من بويو، عثر رجال الإطفاء على جثة سائق جُرفت سيارته بعيدًا بسبب الفيضانات المفاجئة. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية "إيميت" من إستمرار هطول الأمطار الغزيرة هذا الثلاثاء.