السجن المؤبد للاجئ عراقي قتل مراهقة ألمانية العام الماضي

حكمت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء على لاجئى عراقي بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماَ في مدينة فيزبادن العام الماضي.

واتهمت النيابة علي بشار البالغ من العمر 22 عاماً باغتصاب وقتل سوزان فيلدمان في شهر مايو – أيار من العام الماضي واعترف المتهم بخنقها إلا انه أصر على انهما مارسا الجنس بالتراضي.

وعثرت الشرطة على جثة فيلدمان مدفونة في حفرة ضيقة بغابة في فيزبادن في الوقت الذي كان بشار قد غادر ألمانيا إلى مدينة أربيل الكردية بعدما رُفض طلب لجوئه في ألمانيا.

ونظراَ لعدم وجود اتفاقية ترحيل للمتهمين بين العراق وألمانيا، أرسلت الشرطة الفدرالية الألمانية فريقا من قوات مكافحة الإرهاب إلى أربيل للقبض على بشار وترحيله لمواجهة المحكمة في ألمانيا.

وأثارت قضية بشار انتقادات واسعة لسياسات المانيا بشأن اللاجئين وخاصة فيما يتعلق بمدة بقاء اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

إقرأ أيضاً:

تساؤلات حول صحة أقوى امرأة في العالم.. شاهد ميركل وهي ترتعش لثالث مرة في شهر

"العموم البريطاني" يصوّت لصالح حق الإجهاض وزواج المثليين في إيرلندا الشمالية