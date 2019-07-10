شاهد: الشرطة الإيطالية تكشف فيديو يوثق لحظة تحطم طائرتين فوق جبال الألب شمال غرب البلاد

كشفت الشرطة الإيطالية عن شريط فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية عمودية وطائرة خفيفة فوق جبال الألب وقع في كانون الثاني/يناير الماضي، وقتل فيه سبعة أشخاص.

حادث التحطم وقع قرب منطقة "روتور غلاسيير"الجليدية بوادي أوستا وهي منطقة صغيرة شمال إيطاليا وتبعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة تورينو.

المادة الفلمية التقطتها كاميرا "غو-برو" وصورت الحادث حال وقوعه، دون ان تتضرر وتم العثور عليها بعد ذوبان الثلوج بين حطام الطائرتين.

وكالة الأنباء الإيطالية ذكرت أن مدير الشرطة المحلية للإنقاذ دولفينو فيجليونه قال إن الهيكل السفلي للطائرة الخفيفة تحطم بسبب مروحيات ودوران الطائرة السمتية، وأكد أن الهيلوكبتر لم تشاهد طائرة السياح الخفيفة.

وقد قتل في الحادثة أربعة سياح ألمان، وبلجيكي وفرنسي وإيطالي.