وزارة الدفاع: قطر تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين وقفز الطيارين منهما بسلام

أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أصدرته الأربعاء 10 يوليو/تموز عن تصادم طائرتي تدريب عسكري خلال تحليقهما في أجواء البلاد ونجاة طاقم الطائرتين بعد أن تمكنوا من القفز بسلام.

ونشرت الوزارة البيان في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وفيه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتين تدريبيتين وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.

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