وفاة الممثل الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي عن عمر 88 عاماً

ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي توفي يوم الثلاثاء 9 عن عمر يناهز 88 عاماً.

وقالت عائلته لمجلة هوليوود ريبورتر ووسائل إعلام أخرى إن تورن توفي بهدوء في منزله.

وازدهرت مسيرة تورن الفنية التي امتدت على المسرح والشاشة إلى سبعة عقود بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل (ذا لاري ساندرز شو) وفي أفلام ناجحة مثل (من إن بلاك) و(دودجبول).

ومن بين أدوار تورن التي نالت شعبية كبيرة دوره في فيلم (كروس كريك) عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار.

ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان محاطاً لحظة وفاته ببتيه وزوجته الممثلة ايمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي (ستارداست ميموريز) و(ذي أكسيدنتال توريست).

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