قانون في مجلس الشيوخ الأميركي لمحاسبة السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب ما تقوله وكالة رويترز للأنباء، التي اطلعت على نسخة من المسودة، فإن مشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس الأميركي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المدعومة من إيران.

لكن مشروع القانون لم يتناول مبيعات السلاح للسعودية.

ويقول ريش إنه أراد تقديم مشروع قانون جديد يحصل على مصادقة الرئيس إذ من المستبعد جداً أن يوقّع دونالد ترامب على قانون يمنع على الولايات المتحدة صفقات السلاح مع السعودية.

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