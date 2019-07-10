تساؤلات حول صحة أقوى امرأة في العالم.. شاهد ميركل وهي ترتعش لثالث مرة في شهر

هل بدأت صحة أقوى امرأة في العالم في التدهور؟

للمرة الثالثة على التوالي شوهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتعش أثناء مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا أنتي ريني الذي يقوم بزيارة لبرلين.

وقد تعرضت ميركل لهذا الموقف أثناء سماعها لعزف النشيد الوطني لكلا البلدين. وهي المرة الثالثة التي تبدو فيها المستشارة الألمانية وكأنها في وضع صحي مثير للشكوك. فقد انتابتها نفس الأعراض في الثامن عشر والسابع والعشرين من الشهر الماضي لكن السياسية المخضرمة البالغة من العمر 64 عاما بدت متماسكة وتغلبت على حالتها تلك حين عاودت السير وكأن شيئا لم يكن. وكانت حادثة الارتعاش الأولى قد وقعت فيما كان الجو حارا علقت ميركل بعدها بقولها إن كل شيء على ما يرام بعد أن احتست ثلاثة أكواب من الماء.

وإذا تم التسليم بأن حرارة الطقس كانت السبب في المرة الأولى، فإن الجو في ألمانيا لم يكن كذلك هذا الأربعاء وقد علق الناطق باسم الحكومة الألمانية بأن المستشارة في حالة جيدة وأن برنامجها مع المسؤول الفنلندي ماض وفق ما كان مخططا له.

وتأتي هذه التطمينات لتعزز تصريحات سابقة للمعنية نفسها على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الماضي. فقد حاولت ميركل مؤخرا درء أي مخاوف بشأن صحتها. وقالت المستشارة الألمانية إنها تتفهم التساؤلات التي أثيرت بشأن صحتها لكن تؤكد أنها في حالة صحية جيدة. فعند من يكون الخبر اليقين ؟

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