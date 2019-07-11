محام ثان يتخلى عن الدفاع عن وحش هوليوود والمنتج يضم محاميين جديدين

وصل المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين إلى المحكمة في مانهاتن يوم الخميس لحضور جلسة لاستبدال أحد محاميه، حيث يريد المحامي الانسحاب من قضية الاعتداء الجنسي الشهيرة.

ويتوجه المحامي خوسيه بايز إلى المحكمة للحصول على إذن بالانسحاب من القضية، وأخبر بايز القاضي جيمس بيرك في رسالة الشهر الماضي أن علاقته مع المنتج ساءت بعد بدء الأخير بالتواصل من خلال المحامين الآخرين فقط، والفشل بالتوصل لاتفاق بشأن الأجر.

رحيل بايز سيعوضه انضمام محاميين آخرين، قطعا وعداً للقاضي أنهما لن يسعيا لتأجيل المحاكمة بعد موعدها المقرر.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها محام عن واينستين، حيث ترك القضية في وقت سابق رونالد سوليفان وهو أستاذ قانون في جامعة هارفارد، بعد ردود فعل عنيفة هاجمت وقوفه إلى جانب المنتج المتهم.

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