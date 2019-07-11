الجزائر تتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بضربات الترجيح على حساب ساحل العاج

تأهل المنتخب الجزائري، الخميس، إلى الدور نصف نهائي من منافسات كأس أمم افريقيا المقامة بمصر بعد فوزه على منتخب ساحل العاج في مباراة التي لعبت بستاد السويس.

وشهدت المباراة أخطر فرصة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 13 من الشوط الأول حين مرت كرة رياض محرز جانبية على مرمى المنتخب الإيفواري

وكان أول هدف للخضر عن طريق سفيان فغولي بعد تمريرة رائعة من بن سبعيني في الدقيقة 21.

وشهدت الدقيقة 25 انطلاقة من المدافع يوسف عطال الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يتدخل المدافع الايفواري الذي اسقطه أرضا أدت إلى خروج

ثاني أخطر في فرصة للمنتخب الجزائري كانت لرياض محرز تضيع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أمام المرمى الإيفواري حيث كاد أن يسجل الهدف الثاني بعد عمل فردي لولا الدفاع الإيفواري الذي تصدى للكرة.

كما شهد الوقت بدل الضائع (45+1) فرصة خطيرة لصالح الايفواريين بعد تسديدة قوية وجدت أحضان الحارس رايس مبولحي، لينتهي الشوط بتقدم محاربي الصحراء بهدف لصفر.

الشوط الثاني من المباراة شهد بداية قوية للخضر الذين تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة الأولى لصالح اللاعب بغداد بونجاح في أول هجمة، لكن ضيع فرصة سانحة لإضافة الهدف الثاني.

وتمكن المنتخب الإفواري من تعديل النتيجة بعد تسجيل المهاجم جونثان كوجا من هدففي الدقيقة 63.

وتوالت هجمات محاربي الصحراء ولكنها لم تكلل بالنجاح حيث سدد بونجاح نحو المرمى قبل أن يخرجها الحارس الايفواري في الدققية 66.

في حين ضاع هدف محقق لرياض محرز بعدما كان وجها لوجه مع الحارس لكن تسديدته أخرجها مدافع ساحل وهي في طريقها نحو الشباك.

وكاد فيلة ساحل العاج أن يضيفوا الثاني في الدقيقة 75، كما عرفت الدقيقة 82 تسديدة قوية من قديورة لصالح الخضر لكن الحارس تصدى لها لينتهي الشوط الثاني بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وبدا التعب باديا على اللاعبين من كلا الجانبين خلال الأشواط الإضافية.

شهد الشوط الإضافي الأول محاولتين من كلا الجانبين الاولى لصالح الخضر في الدقيقة 96 بتسديدة من فغولي مرت جانبية، وتسدية خطيرة من قبل الفيلة في دقيقة 98.

وعرف عمر شوط الإضافي الثاني استحوذا للكرة من قبل محاربي الصحراء حاولوا من خلالها التوغل إلى منطقة جزاء الخصم.

وفي الدقيقة 113 كاد البديل اسلام سليماني أن يضيف الهدف الثاني من خلال رأسية تصدى لها الحارس الإفواري.

وشهدت الدقيقة 120 مخالفة خطيرة نفذها البديل ديلور ولم تمر بعيدة عن مرمى الحارس الايفواري، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتمكن المنتخب الجزائري من التأهل بعد تسجيله لأربعة ركلات مقابل تضييعه للركلة الأخيرة من ركلات الترجيح، في حين سجل المنتخب الأفواري ثلاثة منها وتمكن الحارس رايس مبولحي من التصدي للكرة الثالثة قبل أن يضيع الإفوارييون آخر ركلة ساهمت في تقدم الخضر.

رويترز

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