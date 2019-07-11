البرلمان البريطاني يحتفل بمرور 160 عاماً على قرع جرس ساعته الشهيرة بيغ بن

احتفل البرلمان البريطاني يوم الخميس بمرور 160 عاماً على قرع جرس ساعته الشهيرة بيغ بن، لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج الساعة في منتصف عملية ترميم كبيرة.

وبسبب المشروع أصبح برج إليزابيث، الذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد من أكثر المباني التي يتم تصويرها في بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع واجهات ساعاته الأربع وطلاء الأجزاء الحديدية وتنظيف وترميم الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة.

وشمل برنامج الترميم، وهو الأكبر على الإطلاق للبرج، إزالة السقف الحديدي المصنوع من 3433 قطعة من أجل ترميمه.

وسيبقى جرس بيغ بن، الذي يزن 13.7 طن، في مكانه أثناء أعمال الترميم التي بدأت في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في عام 2021. ولم يتم قرعه إلا قليلاً، للاحتفال بالأحداث المهمة فقط مثل احتفالات رأس السنة.

للمزيد على يورونيوز

شاهد: العثور على 81 من الحيتان الرمادية الضخمة نافقة على شواطئ أميركية.

موكب مهيب احتفالاً بالفوز الأمريكي بكأس العالم للكرة النسائية

فرنسا عن صورايخ عثر عليها في ليبيا: كانت معطوبة ومخزنة تمهيدا لتدميرها

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب