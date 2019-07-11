مشاهد تخطف الأنظار لفيضان أحد أكبر الشلالات في الصين وأصبح قبلة السياح

جلب أحد أكبر الشلالات في الصين والمعروف بشلالات هوكو بالنهر الأصفر السائحين من مختلف المناطق في الصين **وذلك التمتع بمشاهد تحبس الأنفاس للشلال الذي شهد فيضانات عارمة.**

وقال تشن شياو يان، وهو سائح من مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين "هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها هنا لأرى شلال هوكو، أشعر بسعادة غامرة. إنه رائع ".

فيما قال زائر آخر من نفس المكان إنه شعر بقوة هائلة ولا تضاهى.

ويقع شلال هوكو عند تقاطع مقاطعة شانشي شمال الصين ومقاطعة شنشي شمال غرب الصين، وهو أكبر شلال على النهر الأصفر وثاني أكبر الشلالات في الصين.

وأخد الشلال اسمه "هوكو" الذي يعني "فم إبريق الشاي" باللغة الصينية، وذلك لتشابه المياه عند تدفقها مثل تدفق الشاي من الإبريق.

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