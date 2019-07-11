الكتلة البرلمانية لحزب الله: العقوبات الأمريكية تماد في العدوان على لبنان

قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية في بيان يوم الخميس إن‭‭‭ ‬‬‬العقوبات الأمريكية الجديدة على ثلاثة من مسؤولي الجماعة وبينهم عضوان في البرلمان "تماد في العدوان على لبنان".

وأضاف البيان أن العقوبات "تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية ولن يغير شيئا في قناعاتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي".

وتوسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أمريكية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية التي استهدفت اثنين من نواب جماعة حزب الله للمرة الأولى أخذت "منحى جديدا" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

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