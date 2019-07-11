ارتفاع مستوى إشعاع غواصة نووية سوفييتية بعد 30 عاماً من غرقها

قالت السلطات النرويجية إن غواصة نووية سوفييتية غرقت في بحر النرويج عام 1989 تصدر إشعاعات بمقدار 800 ألف مرة فوق المعدلات الطبيعية.

ويقبع حطام الغواصة "كومسوموليتس" على عمق أكثر من 5500 متر بالبحر حيث يتم قياس معدل الإشعاعات الصادرة منه بشكل سنوي.

وقالت هيلدي إليز هيلدال، رئيسة فريق البحث بالمعهد النرويجي للبحوث البحرية إن مستوى الإشعاعات لا يدعو للقلق على الرغم من ارتفاعه عن المستويات السابقة.

وأضافت: "مستويات النشاط الإشعاعي تنحسر بسرعة كبيرة في تلك الأعماق البحرية كما أن هناك أعداد قليلة من الأسماك في المنطقة".

وغرقت الغواصة وقُتل 42 من طاقمها في السابع من أبريل – نيسان عام 1989.

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