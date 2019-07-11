إيطاليا: حرائق في صقيلية وعواصف رعدية شمال شرق للبلاد

اندلعت حرائق في غابات جزيرة صقيلية بإيطاليا، اليوم الخميس، في حين تعرَّضت مناطق أخرى من البلاد لعواصف رعدية مع هبوط حاد في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة رجالَ الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران المشتعلة في غابات مدينة باليرمو ومدينة كاتانيا بصقيلية، كما ظهر في تلك المقاطع التي نشرتها فرقة الإطفاء الإيطالية، المروحيات ُوهي تلقي بالمياه ومواد إخماد النيران فوق الغطاء النباتي المشتعل.

وأصدر خفر السواحل الإيطالي لقطات للهاتف المحمول لما قال إنه إخلاء لشاطئ بالقرب من كاتانيا بينما اشتعلت النيران في موقع قريب من الشاطئ، حيث قالت السلطات المحلية إن الرياح القوية أعاقت عمليات الإطفاء، لكنها أكدت أن "الوضع هو تحت السيطرة".

وكان أصيب 18 شخصاً الليلة الماضية جرّاء العواصف الرعدية وأمطار البرد التي ضرب ساحل البحر الأدرياتيكي شمال شرق إيطاليا، نتيجة تداخل تيارين هوائيين؛ أحدهما حار والآخر بارد.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أن نحو نحو 200 شجرة صنوبر تاريخية بالقرب من رافينا قد تحطمت بفعل العاصمة، كما أُبلغ عن حدوث فيضانات في مقاطعات ماركي ورومانا وأبروزو.

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