بيع عنقود من العنب في اليابان بـ 11000 دولار فقط لاغير

عنقود من عنب روبي رومان بسعر غير مسبوق.

وصل سعر عنقود من العنب مؤلف من 24 حبة من "روبي رومان"، وهو صنف من أنواع العنب يزرع ويباع فقط في محافظة إيشيكاوا باليابان، وحبيباته الواحدة منها بحجم كرة الطاولة، إلى 11000 دولار.

وقال البائع في كانازاوا، إن رجل الأعمال تاكاشي هوسوكاوا والذي يمتلك سلسلة من الفنادق في ولاية إيشيكاوا، كان صاحب أعلى عرض قدم لبيع عنقود العنب من صنف "روبي رومان" والذي وصل إلى السوق في العام 2008 وحصل على جائزة لمحتواه العالي من السكر والحموضة المنخفضة والعصائر.

وفي حديث صحفي، علق هوسوكاوا أنه عرض المبلغ الذي يصل إلى 1.2 مليون ين "لإحياء أول مزاد لريوا في العصر الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في شهر مايو/أيار بتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو الملقب بـ"هيرونوميا".

ومن المتوقع بيع 26000 عنقودا من عنب روماني فقط خلال هذا العام. وتم توفير عدد محدد فقط بهدف الحفاظ على الطلب والحصرية العالية.

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