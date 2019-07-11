مقتل 6 مواطنين أجانب وإصابة العشرات جراء العواصف والرياح العاتية باليونان

ذكرت السلطات اليونانية، أن ستة مواطنين أجانب لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعدما ضربتهم رياح تصل إلى مستوى العاصفة وأمطار وعواصف ثلجية شمال البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز.

وقالت الشرطة، إن من بين الضحايا، مسنيْن من جمهورية التشيك قتلا عندما دمرت ريح قوية منزلا متنقلا بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة شمال البلاد.

وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، قتلت امرأة وطفل عمره ثماني سنوات، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا.

ولقي رجل وشاب وهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.

وقال مركز طبي، إنه عالج 60 إلى 70 شخصا من كسور في الأغلب.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: فيضانات تغمر آلاف المنازل وتتسبب بوفاة شخصين في روسيا

شاهد: نحو ألفيْ أسترالي يسبحون عراة لمواجهة البرد القارس

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: