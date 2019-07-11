مرشح ترامب لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وجنرال بأربع نجوم متهم بالتحرش الجنسي

اتهم ضابط عسكري كبير، الجنرال في سلاح الجو جون هيتين، وقائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، بسوء السلوك الجنسى والتحرش، ما قد يعرض ترشيحه لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للخطر.

وأثار أعضاء الكونغرس تساؤلات عدة حول المزاعم التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق العسكري الذي كشف عدم وجود أدلة كافية لاتهام هيتين.

وقال الضابط الأمريكي في حديث لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن "الجنرال جون هيتين تعرض لإحدى الموظفات التي كانت تعمل لديه، وقام بإخضاعها لسلسلة من التحرشات الجنسية غير المرغوب فيها عن طريق التقبيل والعناق في العام 2017".

وأضاف أن الموظفة قالت إنه حاول "عرقلة مسيرتها العسكرية بعد أن رفضت التجاوب معه".

وقامت القوات الجوية بالتحقيق في مزاعم المرأة التي أبلغت عما تعرضت له، بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه هيتن للمنصب رقم 2 في هيئة الأركان المشتركة في أبريل/نيسان. ووجدت القوات أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه التهم إليه.

ولا تزال الضحية المزعومة في الجيش إلا أنها انتقلت للعمل في وظيفة أخرى.

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