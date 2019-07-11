شاهد: بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

بدأت مصر التشغيل التجريبي الأولي لمطار العاصمة الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، والمُقام على بعد 70 كيلومترا شرقي القاهرة بهدف تخيف الضغط عن كاهل مطار القاهرة الدولي.

وتُبنى العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء لتصبح عاصمة جديدة لمصر اعتبارا من منتصف عام 2020.

وإلى جانب هذا المطار افتُتح في يناير كانون الثاني مطار سفنكس الدولي الجديد، قرب أهرامات الجيزة، ليسهم ايضا في تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.

وقال وزير الطيران المدني في مصر يوسف المصري بعد رحلة غادرت القاهرة وهبطت في المطار الجديد الذي يبعد حوالي 48 كيلومترا عن المدينة يوم الثلاثاء (9 يوليو تموز) "أهمية مطار العاصمة إن هو أخذ جزء كبير من الحمل اللي موجود علي القاهرة الدولي، هو ومطار سفنكس حيبقى رئة جديدة بالنسبة للقاهرة، مدينة القاهرة بشكل خاص".

ويجتهد العمال في بناء مناطق أساسية في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون مقر الحكومة المصرية، بعيدا عن القاهرة الصاخبة التي أصبحت تعاني زحاما شديدا ويقطنها ما يزيد عن 20 مليون نسمة.

وأوضح سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني أن مطار العاصمة الجديد سيعمل بصالة تستوعب نحو 300 راكب في الساعة خلال المرحلة التجريبية التي من المتوقع أن تستمر شهرا.

وقال الحفني "إحنا بنشتغل تجريبي تقريبا لمدة شهر. لمدة شهر دي بنراجع كل متطلبات التشغيل وبنراجع كل معايير سلامة التشغيل، كل معايير التشغيل الأمنية، وبنيجي بعد انتهاء فترة التجريب، بنقيّم الفترة بالكامل وبالتالي بنأخد قرار بدء التشغيل".

وأضاف "حاليا كمرحلة أولى ٣٠٠ راكب ساعة. إنما طبعا ديه مرحلة أولي، وزي ما معالي الوزير وضّح خلال اللقاء الصحفي إن أي حاجة في الدنيا بتبتدي صغيرة وفيها قابلية للتوسع. الحمد لله زي ما حضراتكوا شفتوا وأنتم داخلين المطار، المطار قابلية التوسع فيه عالية جدا".

وتهدف المطارات الجديدة على مشارف القاهرة للمساعدة في تعزيز السياحة، وهي قطاع رئيسي في مصر ومصدر رئيسي للعملة الصعبة.

ويتعافى قطاع السياحة بمصر تدريجيا من الاضطرابات السياسية والمشكلات الأمنية التي أعقبت اضطرابات الربيع العربي عام 2011.

وبينما سيخدم مطار العاصمة الدولي مناطق شرق القاهرة، يتيح مطار سفنكس الدولي الوصول إلى الغرب، حيث من المقرر افتتاح المتحف المصري الجديد العام المقبل.

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