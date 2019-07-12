شاهد: مطاردة بين خفر السواحل الأميركي وقارب غواص محمل بالمخدرات

نشر خفر السواحل الأميركي شريط فيديو يوم الخميس، يظهر عناصر تابعين له يطاردون قارباً غوّاصاً يملكه مهربي مخدرات، في المحيط، في عملية أمنية تكللت بالنجاح.

وبحسب ما تقوله مصادر الجهاز الأمني، تمّت العملية بتاريخ الثامن عشر من حزيران/يونيو الفائت، في المياه الدولية في المحيط الهادئ، وأدت إلى مصادرة شحنة كبيرة من المواد المخدرة، ذكر منها الكوكايين والماريجوانا.

ويظهر في شريط الفيديو أحد العناصر المسلحين من خفر السواحل ينزل على متن القارب الغواص، ونرى أحد الراكبين على متنه يفتح "طاقة الدخول" ويرفع يديه مستسلماً.

ويقول الجهاز الأمني إنه صادر هذا العام كميات كبيرة من المخدرات في 14 عملية منفصلة، قبالة شواطئ مكسيكو، بين أيار/مايو وتموز/حزيران.

وبحسب وكالة رويترز التي نقلت الفيديو لنا، إن قيمة تلك الشحنات المهربة من المخدرات، على مختلف أنواعها، تقدر بنحو 569 مليون دولار أميركي.

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