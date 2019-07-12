بريطانيا ترسل المدمرة دنكان إلى الخليج

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها ستنشر المدمرة دنكان إلى الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة.

وقالت الحكومة "في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا وتغيير الطاقم".

وأضافت "سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي".

لا نريد تأجيج التوتر مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة ومرور السفن عبر مضيق هرمز.

وقال هنت لتلفزيون سكاي نيوز "هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع"

تعزيز التواجد العسكري

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج.

يجيء هذا في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت إن سفنا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم ماي "نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة".

حكومة جبل طارق

في سياق متصل، ذكر رئيس حكومة جبل طارق أن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة "غريس 1" هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

قال فابيان بيكاردو أمام البرلمان "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".

مفيدا أنه "لم توجه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر".

وأضاف أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.

وبدأت التوترات تتزايد بين بريطانيا وإيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق

في حين قالت إن سفنا إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة "بريتيش هيريتدج" التي تشغلها شركة بريتيش بتروليوم لدى مرورها بمضيق هرمز قبل ان تنسحب بعد تحذيرات من سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

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