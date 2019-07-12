شاهد: أزياء مستدامة صديقة للبيئة لصناعة ملابس السباحة النسائية

هيمنت الأزياء المستدامة على معرض أزياء برشلونة هذا العام، عارضات الأزياء كتبن على أجسادهن عبارات مثل "تبا للبلاستيك" و"المستقبل" و"قوة المرأة" و"عاشقة المحيط".

وتجد صناعة الأزياء المستدامة طريقها إلى العديد من الشركات إما بسبب تشريعات حكومية أو لدوافع لها علاقة بالوعي الذاتي للشركات نفسها وسياستها. لكن في كلا الحالتين لا تزال الحاجة لإقناع الزبائن بشرائها موجودة، وتقع على عاتق دور الأزياء.

تستعمل شركة أول سيسترز All Sisters مواد مصنوعة من أقمشة معاد تدويرها وخالية من البلاستيك لصناعة ملابس السباحة النسائية، في مساع من الشركة الصغيرة للوصول إلى صناعة مستدامة تنافس بها شركات عالمية كبيرة.

وتشير دراسة أجرتها شركة أخرى لصناعة الملابس، ماكنزي آند كومباني، على 90 متجرا للأزياء في 25 دولة إلى أن 70 بالمئة من زبائنها هم على استعداد لدفع أسعار أعلى على المنتجات المصنعة بشكل مستدام أو صديقة للبيئة.

للمزيد على يورونيوز: