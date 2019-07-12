الجيش المصري ينفي امتلاكه لشركة "دابسي" للنقل عبر المحمول

نشرت صفحة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك اليوم الجمعة بياناً نفت فيه أي صلة للجيش بشركة "دابسي" للنقل الذكي.

وطالب البيان وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر في تغطية الموضوعات الخاصة بالجيش المصري.

وانتشرت تكهنات كبيرة حول امتلاك الجيش للشركة بعد ظهور المتحدث العسكري السابق، العقيد محمد سمير، كمدير لتطوير الموارد البشرية بها بالإضافة لتولي زوجته إيمان أبو طالب منصب المستشارة الإعلامية لها.

إلا أن "دابسي" قالت على صفحتها بموقع فيسبوك إن الشركة "مملوكة لرجال أعمال مدنيين وطنيين" قبل أن تغلق صفحتها على الموقع بالكامل.

وأعلن بعد ذلك سمير وزوجته أن علاقتهما بالشركة اقتصرت على توليهما مناصب بها وليس التملك أو الشراكة قبل أن يعلنا عن تقدمهما بطلب لفسخ تعاقدهما معها.

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