فرنسا تكشف عن غواصة نووية جديدة تقول إنها ستضمن نفوذها البحري لعقود قادمة

تعرض فرنسا الجمعة 12 تموز/ يوليو أحدث إنتاجاتها العسكرية البحرية وهي غواصة من طراز "باراكودا" تعمل بالطاقة النووية.

وسيكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الطراز الجديد الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات يورو، والذي تعتبره باريس أساسياً لضمان وجودها ونفوذها البحري لأجيال قادمة.

وقال الجنرال فرانسوا ليكوينتر، رئيس أركان الدفاع، لقناة سي نيوز المحلية يوم الخميس: "إن هناك حاجة ملحة لأن نكون حاضرين في مناطق الصراع ... وأن نكون قادرين على تشكيل تهديد عند الضرورة".

الحكومة الفرنسية قدمت طلباً لاستلام ستة غواصات من هذا الطراز، تبلغ حمولتها 5 آلاف طن، وتنتجها Naval Group، التي تمتلك فيها شركة الدفاع Thales حصة تبلغ 35%.

ومن المتوقع تسلم البحرية الفرنسية أول الغواصات عام 2020، وسيطلق عليها اسم "سوفرين"، على أن تتسلم البقية خلال العقد اللاحق.

ويحل هذا الطراز الجديد، الذي من المتوقع أن يبقى في الخدمة حتى عام 2060 على الأقل، محل غواصات طراز "روبي" القديمة.

وسيتم الكشف عن الغواصة الجديدة في شيربورغ.

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