السلطات الكويتية تعتقل "خلية إرهابية" على صلة بجماعة الإخوان المسلمين

نشرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً، اليوم، الجمعة، قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية المختصة في الوزارة قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين"، ونقلت وكالة رويترز للأنباء نسخة منه.

وأوضح البيان أن المعتقلين مطلوبين من القضاء المصري إذ "صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً من السجن" وأنه بعد "بعد اجراء التحقيقات الأولية معهم اقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وفي سلسلة من التغريدات لها عبر موقعها على تويتر، قالت وزارة الداخلية "إن التحقيقات لا تزال جارية (مع الموقوفين) للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

وحذّرت وزارة الداخلية "من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".