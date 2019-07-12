أوروبا تحقق في تحطم قمر مراقبة عسكري إماراتي

قالت سلطات الفضاء الأوروبية يوم الخميس إنه تم فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي فيجا مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار لحساب دولة الإمارات.

وانطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من مركز فضاء في غيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (0153 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي فالكون آي1 الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.

ورغم مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من على الأرض، أكدت السلطات في وقت لاحق أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم" واعتذرت للإمارات عن فقد حمولته في إشارة إلى القمر الصناعي.

وهذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ فيجا الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.

وتعرضت عملية الإطلاق للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة أريان سبيس إنه تم تعليق أي عمليات إطلاق للصاروخ فيجا مستقبلا لحين انتهاء التحقيق لكن الاستعدادات تمضي قدما لعملية الإطلاق المقبلة للصاروخ أريان 5 الأكبر حجما.

والقمر فالكون آي1 هو الأول من بين قمرين عسكريين للمراقبة كان من المقرر إطلاقهما لحساب القوات المسلحة الإماراتية هذا العام بموجب اتفاق تعاون بين الإمارات وفرنسا.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعليق.

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