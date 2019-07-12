سلسلة متاجر امريكية تطرح منتجات من القنب.. للعناية الشخصية

تبدأ سلسلة متاجر أمريكية هذا العام في طرح منتجات للعناية الشخصية من مادة مستخرجة من القنب، لتدخل سوقا تلقى رواجا بين الزبائن الأصغر سنا.

وستبيع سلسلة أمريكان إيغل أوتفترز مراهم للعضلات وأنواعا من الغسول ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة الكانابيديول المستخرجة من نبات القنب.

جاء هذا في تقرير أعلنته الخميس، شركة غرين غروث براندز للقنب التي يقع مقرها في تورونتو الكندية والتي ستنتج هذه المستحضرات وستزود بها متاجر أمريكان إيغل أوتفترز.

وقال محللون لرويترز إن المنتجات ستجتذب جيل الألفينيات الذي يعتبر المنتجات المصنوعة من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.

ومادة الكانابيديول مركب كيميائي يستخرج من نبات القنب ويعرف عنه أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يُذهب بالعقل.

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