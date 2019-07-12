شاهد: لحظات رعب على متن طائرة كندية وإصابة 35 راكبا

اصيب 35 مسافرا بجروح خفيفة بسبب اضطرابات جوية ومطبات هوائية أثناء الرحلة التي قامت بها طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية، والتي كانت تقوم بالرحلة رقم أي سي 33 بين فانكوفر وسيدني في أستراليا. ولتفادي وقوع كارثة، قامت الطائرة بالهبوط اضطراريا في مطار هونولولو بهاواي.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الكندية أن طائرة البوينغ كانت تقل 269 راكبا إضافة إلى 15 من أفراد طاقمها، وقد واجهت اضطرابات مفاجئة وغير متوقعة. وهو ما جعلها تهبط بشكل اضطراري كإجراء احترازي، لكي يتمكن الطاقم الطبي من فحص ومعاينة المصابين في صفوف الركاب في هونولولو.

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أحد المسافرين ويدعى سام راتاناسون كان على متن الرحلة، قام بنشر صورة له على حسابة في إنستغرام حيث كان يرتدي دعامة طبية على مستوى الرقبة، ونشر صورة أخرى لأقنعة الأكسجين التي سقطت تلقائيا عند حدوث الاضطراب الجوي وصور أخرى أظهرت بعضها حضور الطاقم الطبي وهو يحاول إسعاف المصابين، وحالة الظلام في الطائرة وسقوط الوجبات الغذائية لحظة الاضطراب.

وكثيرا ما تشهد الرحلات الجوية حالات اضطراب مرعبة، ففي يونيو-حزيران، تم تسجيل حالة اضطراب شديدة على متن رحلة جوية من كوسوفو إلى سويسرا، تمّ تصويرها ونشرها عبر الفيديو، وأصيب 10 أشخاص في الحادث الذي وقع على متن شركة الخطوط الجوية "أي أل كاي"، والتي كانت تقوم برحلة من بريشتينا إلى بازل.