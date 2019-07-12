شاهد: كلب شجاع يطارد دباً غزا حديقة جيرانه في نيو جيرسي

التقطت كاميرات المراقبة في منزل بولاية نيو جيرسي الأمريكية لقطات لدب شارد غزا حديقة المنزل في غفلة من قاطنيه.

وفوجئ الدب بدخول كلب يعيش بمنزل متاخم، بل وقام الكلب بمطاردة الدب وأخرجه من حديقة المنزل.

وقال صاحب المنزل في منشور على موقع فيسبوك إن كلب الجيران يستحق هدية من قطع اللحم على ما قام به، وأضاف أن الكلب عادة ما يأتي إلى حديقته للاطمئنان على أولاده.

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