شاهد: اليابان تختبر قطار الطلقة الذي يمكنه السير ببطاريات منفصلة

اختبرت اليابان قطارا جديدا يسير بسرعة فائقة ويمكنه العمل باستخدام بطاريات منفصلة دون الحاجة لمصدر طاقة سلكي.

ويسمى القطار الجديد N700S وسيكون الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه العمل باستخدام تلك البطاريات في ظروف الطوارئ.

وأظهر طاقم العمل بمحطة شيناكانسن للصيانة قدرات القطار بفصله عن الأسلاك العلوية المزوِدة للطاقة لاختبار قدرة البطاريات المثبتة على أربع من عربات القطار الست عشر.

وبالفعل تحرك القطار بسرعة 30 كيلومتراً لمسافة كيلومترين.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القكار بشكل رسمي في شهر يوليو – تموز من العام القادم.

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