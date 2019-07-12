شاهد: مظاهرات مؤيدة ومناهضة لأكل لحوم الكلاب في سيول

طار حب الكلاب بالممثلة الأمريكية كيم باسنجر إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول لمشاركة ناشطين محليين في احتجاجات ضد أكل لحوم الكلاب في البلاد التي ما زال أكل الكلاب فيها مشرعاً وتقليداً قائماً.

وتجمع نحو مئة محتج خارج مبنى الجمعية الوطنية، وقاموا بوضع الزهور أما نماذج لكلاب ميتة.

وتدخلت الشرطة لتشكيل حاجز يفصل بين المحتجين من جهة ومزارعين وأعضاء من رابطة لحوم الكلاب الكورية من جهة أخرى، تجمعوا لمواجهة المحتجين وأكل لحوم الكلاب أمامهم كجزء من مهرجان محلي يحتفل بأكثر أيام التقويم القمري حرارة، حيث يعتبر يعتبر استهلاك لحوم الكلاب تقليدًا.

وحثت باسنجر والمحتجون من عشاق الكلاب البرلمان الكوري الجنوبي على مراجعة قانون حماية الحيوان المعدل والذي يسمح بقتل الكلاب بهدف أكلها.

يذكر أن استهلاك لحوم الكلاب آخذ في الانخفاض في كوريا الجنوبية.

وما زالت الكلاب تؤكل بشكل رئيسي من قبل كبار السن، في حين يتوجه الشباب للتعامل معها كحيوانات أليفة. وتقدر منظمة Humane Society International (HSI)، وهي مجموعة من الناشطين في مجال رعاية الحيوانات، عدد مزارع لحوم الكلاب المتبقية في كوريا الجنوبية بنحو 17 ألف مزرعة.

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