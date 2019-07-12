شاهد ماذا فعل أبناء القتيلة في قاتل أمهم بالمحكمة؟

لم ينتظر أخان سماع حكم المحكمة في قضية مقتل أمهما على يد الرجل الماثل في المحكمة أمامهما والمدان بجريمة القتل، وقررا أخذ حق والدتهما بيديهما.

وعمت الفوضى قاعة محكمة في أوهايو، الخميس 11 تموز/ يوليو، حيث كان من المفترض أن يتلى الحكم في قضية مقتل إليزابيث ستيوارت، عندما قام ابناها الشقيقان بالهجوم على الرجل مكبل اليدين.

وقفز أحد الأخين ليبدأ الهجوم أثناء استعداد أخته للإدلاء ببيان أمام المحكمة، ليلحق به الأخ الثاني ويوجه للرجل المدان عدة لكمات، قبل أن تقوم الشرطة بالسيطرة على الوضع.

وكنتيجة للشجار، تم تأجيل جلسة النطق بالحكم ونقل القاتل المدان إلى مستشفى قريب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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