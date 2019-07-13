دبي توفر لزوارها من غير المسلمين رخصة مجانية لشراء الكحول لمدة 30 يوماً

إن كنت سائحاً غير مسلم وعمرك يتجاوز واحداً وعشرين عاماً، بإمكانك الآن الحصول على رخصة شراء مشروبات كحولية خلال زيارتك إلى دبي.

الرخصة الجديدة توفرها الإمارة مجاناً، وتتيح لحاملها شراء الكحول لمدة 30 يوماً دون الوقع تحت وطأة أي مخالفة لتجاوز القانون.

هذه الخدمة الجديدة تقدمها مجموعة البحرية والتجارة الدولية Maritime and Mercantile International التي تملك حق بيع الكحول في دبي وهي ذراع التسويق والمبيعات التابع لمجموعة الإمارات.

يمكن للسائح الآن الدخول إلى موقع المجموعة على الإنترنت - التي تصدر حالياً ترخيصات مشابهة للمقيمين- واتباع التعليمات الموضحة هناك لاستصدار هذه الرخصة.

التعليمات تشمل زيارة أي متجر من المتاجر الـ17 التابعة للمجموعة، مع جواز السفر، لتعبئة وتوقيع طلب يؤكد أن الشاري سائح، حيث يتم الاحتفاظ بصورة عن جواز السفر وختم الدخول إلى الدولة.

طبعاً هذه الرخصة لا تعفي السائح من اتباع قواعد صارمة تتعلق باستهلاك الكحول في البلاد، حيث لا يجب أن تستهلك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، ويجب عدم الجمع بين الشرب والقيادة، كما تمنع مظاهر الثمالة في العلن، ويجب إخفاء المشروبات الكحولية في الأماكن العامة كذلك.

بالنسبة لسكان الإمارة غير المسلمين ممن تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، فهم حالياً يستطيعون الحصول على رخصة صالحة لعامين لشراء المشروبات الكحولية وتخزينها في المنزل. هذه الرخصة قابلة للتجديد ويمكن التقدم بطلبها عبر الإنترنت عن طريق تقديم صورة عن الهوية الإماراتية وصورة عن تأشيرة الإقامة وصورة عن جواز السفر وصورة شخصية إضافة إلى توقيع طلب ودفع الرسوم المطلوبة.

ونظرياً كل من يرغب بشرب الكحول في حانات أومطاعم المدينة يجب أن يحمل ترخيصاً، إلا أن التدقيق على وجوده غير معمول به.

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