شاهد: بعد السترات الصفراء.. أصحاب السترات السوداء يظهرون في شوارع باريس

تظاهر عشرات المهاجرين غير الشرعيين أمام مبنى "البانثيون" في العاصمة الفرنسية باريس، ونظموا اعتصاما ضخما طالبوا من خلاله الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة.

أشار أحد أعضاء حركة "السترات السوداء" أشار إلى رغبة المتظاهرين في التحدث إلى الحكومة حيث قال: "نحن أصحاب السترات السوداء وينبغي عليهم ترتيب أوراقنا. نريد نفس الحقوق التي يتمتع بها الشعب الفرنسي، نريد أن يحصل الجميع على مستندات، نريد مقابلة رئيس الوزراء، هو يقول إنه لم يتلق خطابنا، لكن حتى لو لم يحدث هذا، لقد رآنا، يمكنه أن يرانا ويأتي إلى هنا، تعالى إلى هنا".

وساعدت منظمة "لا شابيل دوبو كوليكتيف" التي تدعم المهاجرين واللاجئين، في تنظيم الاحتجاج، وقد طالبت بتوفير ظروف إقامة ودعم أفضل للمهاجرين المعزولين. ودعت المنظمة الحكومة في بيان لتوفير أوراق ثبوتية للمهاجرين وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز.

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وتندد حركة "السترات السوداء" بسياسة فرنسا فيما يخص بوضعيتهم كمهاجرين حيث يشددون على مطالبهم بتسوية أوضاعهم بشكل استثنائي خاصة وأنهم يعملون، ولكن ليس لديهم سكن.