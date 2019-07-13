ارتفاع ضحايا هجوم على فندق في الصومال إلى 26 قتيلا

قال رئيس ولاية جوبا لاند أحمد محمد اليوم السبت إن عدد قتلى هجوم استهدف فندقا في مدينة كيسمايو الصومالية أمس الجمعة ارتفع إلى 26 قتيلا بينهم مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا وواحد من بريطانيا.

وأضاف محمد في بيان أن مرشحا رئاسيا في الانتخابات المحلية المقبلة لاقى حتفه أيضا في الهجوم الذي نفذته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكلن ضابط بالشرطة الصومالية قد قال في وقت سابق إن قوات الأمن أنهت اليوم السبت هجوما شنه مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة خلال الليل على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا.

وقال الرائد محمد عبدي لرويترز بالهاتف من كيسمايو "انتهت العملية".

وأضاف "حتى الآن نعرف أن 13 شخصا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قُتلوا بالرصاص".

وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة أمس الجمعة بينما كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.

وذكر شاهد أن عدد القتلى 14.

وقال الشيخ أحمد عبد الله لرويترز "انتهت العملية في السابعة صباحا. علمنا بمقتل 14 شخصا على الأقل بينهم صحفيون ومرشحون (في الانتخابات المحلية). هؤلاء هم البارزون. من المؤكد أن العدد الإجمالي للقتلى سيرتفع".

وأكد تجمع للصحفيين أمس الجمعة مقتل الصحفية هودان نالييه التي تحمل الجنسيتين الصومالية والكندية ومؤسسة قناة (إنتجريشن تي.في)، ومقتل محمد سهل عمر مراسل قناة (إس.بي.سي تي.في) في كيسمايو.

وقال محمد إبراهيم معلمو الأمين العام لنقابة الصحفيين في بيان منفصل "نشعر بالحزن والغضب على الأرواح التي فقدناها وندين بأشد العبارات هذه المذبحة المروعة".

وطُردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2011 وفقدت السيطرة على معظم معاقلها الأخرى بعد ذلك.

كما تم إخراج الحركة من مدينة كيسمايو في 2012. وكان ميناء المدينة مصدرا أساسيا لدخلها من خلال جباية الضرائب وتصدير الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير المشروعة.

وكيسمايو هي العاصمة التجارية لولاية جوبا لاند وهي منطقة تقع في جنوب الصومال ولا تزال حركة الشباب تسيطر على جزء منها.

لكن حركة الشباب ما زالت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة التي تشارك في قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.

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