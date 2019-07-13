بريطانيا: ضمانات بعدم وصول ناقلة النفط الإيرانية لسوريا لقاء تسهيل الإفراج عنها

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، اليوم، السبت، إنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهّل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأضاف كبير الدبلوماسيين البريطانيين أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف مع لندن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد دعا بريطانيا، أمس، الجمعة، للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وفي سياق المد والجذر بين لندن وطهران، قال مصدر أمني إن بريطانيا لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز وذلك بعد تدخل سفينة حربية بريطانية لمنع ثلاث سفن إيرانية من اعتراض مسار ناقلة تابعة لشركة بي.بي منذ يومين.

وأضاف المصدر أن بريطانيا رفعت منذ الثلاثاء الفائت مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية.