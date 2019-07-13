انتهاكات الخصوصية تكلّف فيسبوك 5 مليارات دولار

أعطت لجنة التجارة الفيدرالية الضوء الأخضر لتسوية بحوالي 5 مليارات دولار مع شركة فيسبوك بشأن التحقيق الخاص بأخطاء الخصوصية لموقع التواصل الاجتماعي والخاصة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا للعام 2018. وتعتبر هذه التسوية الأضخم في صفوف شركات التكنولوجيا، بعد تلك التي تعرضت لها شركة غوغل في العام 2012 والتي تجاوزت 22 مليون دولار بسبب انتهاك ممارسات الخصوصية. وتمثل التسوية حوالي 9 في المائة من إيرادات فيسبوك العام الماضي.

وتمّت التسوية من خلال التصويت على أساس حزبي، إذ صوت ثلاثة مفوضين جمهوريين لصالح التسوية وصوت اثنان من المفوضين الديمقراطيين ضدها. ويرى البعض أن هذه التسوية قد تخضع فيسبوك إلى إشراف فيدرالي وتفرض المزيد من القيود الحكومية على الشركة وطريقة تعاملها مع خصوصية المستخدمين.

واضطرت لجنة التجارة الفيدرالية إلى فتح تحقيق مع فيسبوك في شهر مارس-آذار للعام الماضي بعد سلسلة من التقارير التي أكدت أن شركة كامبريدج أناليتيكا المختصة في مجال الاستشارات السياسية قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك من خلال تطبيق اختبار "هذه حياتك الرقمية". وعلى ما يبدو فقد جمع التطبيق معلومات عن الأشخاص الذين ثبتوه وكذلك أصدقاؤهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية.

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