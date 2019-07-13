شاهد: ترامب يؤكد: "كيم جونغ أون كان سعيدا عندما رآني"

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام كاميرات التلفزيون بعلاقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مؤكدا أن كيم كان سعيدا برؤيته.

وقال دونالد ترامب وهو يغادر البيت الأبيض: "لم يعد هناك من يختبر الأسلحة النووية بعد الآن، هناك رجل، انتظروا، هناك رجل كان في غاية السعادة عندما رآني. هذا أمر جيد، وليس بالأمر السيئ. هناك رجل لا يبتسم كثيرا، ولكنه ابتسم عندما رآني. كان سعيدا. هناك رجل كل ما كان يفعله في عهد أوباما هو اختبار الأسلحة النووية وتفجير الجبال، وعندما وصلت إلى السلطة لم يقم بذلك".

وكان الرئيس الأميركي يشير إلى اجتماعه مع كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 30 يونيو-حزيران، وهو ثالث لقاء بين الزعيمين خلال سنة حيث اعتبره البعض برغبة كوريا الشمالية الجادة في التخلص من الأسلحة النووية.

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